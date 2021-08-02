2021/08/02 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



إيقاف أخذ المسحات للوافدين الإيرانيين بمطار النجف المركز الخبري الوطني.

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