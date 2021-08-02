شنقا حتى الموت.. انتحار رجل سبعيني في ديالى

2021/08/02 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في ديالى، الاثنين، بانتحار رجل سبعيني في ناحية خان بني سعد في المحافظة.

وقال المصدر لـ NRTعربية، (2 آب 2021)، إن "رجلا يبلغ من العمر نحو 70 عاما، أقدم على الانتحار في قرية نهر البستان في ناحية خان بني سعد في محافظة ديالى بعد شنق نفسه".

وأضاف، أن "اسباب إقدام الرجل على شنق نفسه ما تزال مجهولة".

وخلال الأشهر المنقضية من العام الجاري 2021، سجلت مفوضية حقوق الإنسان 16 حالة انتحار في محافظة ديالى وحدها.

ويكشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي أن "اجمالي حوادث الانتحار التي سجلت في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 16 حالة توزعت مناصفة بين رجال ونساء".

وتعد الظروف الاقتصادية والمشاكل العائلية من الأسباب المشتركة لهذه الحالات وفق مسؤولين في المفوضية.

ويقول هؤلاء المسؤولين إن هناك حالات انتحار لا تسجل بهذه الصفة، خشية عوائل المنتحرين من "الوصمة الاجتماية".

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