2021/08/02 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت رومانيا إيران، الاثنين، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر العرب وأودى بحياة شخصين أحدهما روماني، كما فعلت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق.

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