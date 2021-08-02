بالتنسيق مع أسايش كردستان.. مكافحة الارهاب يلقي القبض على قيادات في كتيبة القعقاع

2021/08/02 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقى جهاز مكافحة الارهاب، القبض على قيادات في كتيبة القعقاع الارهابية، بالتنسيق مع قوات الأسايش في إقليم كردستان.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته النوعية، حيث تمكن عناصر الجهاز من …

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مكافحة الارهاب يلقي القبض على قيادات في كتيبة القعقاع أولاً على النور نيوز.

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