محكمة أربيل تحكم بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل معارض كوردي إيراني

2021/08/02 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة أربيل، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام على ثلاثة متهمين أدينوا بقتل المعارض الكوردي الإيراني قادر قادري في إقليم كوردستان.واغتيل قادري وهو من قادة الحزب الديمقراطي الکوردستاني الإيراني، عام 2018 في قرية هرتل التابعة لمدينة رانية في اقليم کوردستان، واتهمت أحزاب المعارضة النظام الإيراني بالوقوف وراء عملية الإغتيال.وقال مصدر في محكمة أربيل لوكالة …

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