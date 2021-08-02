2021/08/02 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فائض ايرادات النفط خلال العام الحالي يقترب من العشرين مليار دولار، فائض ينتج من الفرق بين السعر المخمن في الموازنة والمباع في السوق، مبالغ يمكن ان تسهم في سد العجر في الموازنة والابتعاد عن القروض الخارجية إذا ما استثمر بطريقة صحيحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون على موعد مع مفاجأة بالموازنة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون على موعد مع مفاجأة بالموازنة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).