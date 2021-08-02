منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة قاسية نهدد 680 مليون شخص

2021/08/02 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في خمسة عشرة دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان.

وقالت منظّمة الصحّة في بيان إنّ المتحوّر دلتا الذي رُصد للمرة الأولى في الهند بات منتشرا في خمسة عشرة دولة ويهدد حياة نحو ستمائة وثمانين مليون شخص.



ونقل البيان عن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قوله إنّ غالبية الإصابات الجديدة والحالات الاستشفائية هي لأشخاص غير محصّنين، مؤكدا ان المنطقة تشهد موجة رابعة من فيروس كورونا.

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