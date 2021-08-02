2021/08/02 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، ان القوات الامنية تتابع قضية “سجاد العراقي” للوصول الى الجناة وتقديمهم الى العدالة.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا شبابيا وعدد من ناشطي محافظة ذي قار بينهم شقيق الناشط سجاد العراقي، وقال الغانمي بحسب بيان لوزارة الداخلية، أن قضية سجاد هي أبرز القضايا التي تأخذها القوات الأمنية على محمل الاهتمام والجد، وان وزارة الداخلية تعكف على متابعة الموضوع للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة كما حصل في قضايا مشابهة كثيرة وحرصت الحكومة على الإطاحة بالمجرمين الذين نفذوه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: القوات الأمنية تتابع قضية الناشط سجاد للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: القوات الأمنية تتابع قضية الناشط سجاد للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).