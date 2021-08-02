الحويجة.. سماح للمرأة بتولي منصب ’مختار’

2021/08/02 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد ادارة كركوك، الاثنين، عدم ممانعتها من تولي المرأة للعمل بصفة مختارفي قضاء الحويجة.

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وبحسب وثيقة اطلع عليها "ناس"، (2 آب 2021)، فقد " أكدت ادارة كركوك على عدم ممانعتها من تولي المرأة للعمل بصفة مختار في قضاء الحويجة وفق الشروط والضوابط المعتمدة".

وان قرار الموافقة يأتي بالنظر لعدم وجود قانون يمنع ذلك، فضلا عن كونه دعما لدور المرأة ومكانتها في المجتمع.

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