هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الكويت

2021/08/02 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اكد مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية عبدالله العنزي، اليوم الاثنين، إن الشبكة قد سجلت اليوم زلزالا بقوة 4.5 درجات بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت.

وقال العنزي في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم)، ان "الشبكة قد سجلت اليوم زلزالا بقوة 4.5 درجات بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت في منطقة المناقيش ".

وأضاف انه "حدث هذا الزلزال في تمام الساعة 11:31:38 صباحا بتوقيت دولة الكويت، وقد حدث الزلزال على عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض"، مبينا انه "شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في انحاء البلاد".

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