الزراعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها بالمحافظات المحررة

2021/08/02 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، المباشرة بصرف الرواتب المدخرة لعدد من موظفيها في ‏المحافظات المحررة‎ ‎‏.‏ وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “باشرت بصرف الرواتب المدخرة ‏لعدد […]

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