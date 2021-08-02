نزاهة كردستان تصدر قرارات بشأن رواتب وتقاعد الدرجات العليا

2021/08/02 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت هيئة النزاهة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، قرارات بشأن رواتب الدرجات العليا والمحالين للتقاعد.وقال رئيس الهيئة أحمد أنور في تصريح صحفي، اطلع عليه “النور نيوز”، انه “في اطار تطبيق قانون الاصلاح الذي أعلنت عنه حكومة إقليم كردستان، بدأت الهيئة من مدة ليست بالقصيرة وبالتعاون مع الجهات المعنية، منها وزارة المالية …

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