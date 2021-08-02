روسيا تقرر زيادة حجم التدريبات العسكرية قرب حدود أفغانستان

2021/08/02 | 13:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع قولها، إن روسيا سترسل 800 جندي إضافي للمشاركة في تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية وستستخدم مثلي العتاد الذي كان مقرراً.

وتأتي التدريبات، التي من المزمع أن تُجرى من الخامس إلى العاشر من أغسطس آب بمشاركة قوات من أوزبكستان وطاجيكستان، مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان في ظل انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت روسيا إن 1800 من جنودها سيشاركون في التدريبات بدلاً من العدد الذي كان مقررا وهو ألف جندي.



وأضافت أن أكثر من 2500 جندي سيشاركون في المجمل.

وأشارت إلى أن موسكو ستستخدم 420 من وحدات العتاد العسكري في التدريبات وهو ما يعادل مثلي ما كان مقررا في البداية.

ولم تورد روسيا سبباً لزيادة حجم التدريبات.

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