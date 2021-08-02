خبراء أمراض النساء والتوليد يوصون بتطعيم الحوامل ضد فيروس كورونا

2021/08/02 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت منظمتان رائدتان تمثلان أطباء التوليد وأمراض النساء الجمعة بضرورة تطعيم أي امرأة حامل ضد كوفيد-19.

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