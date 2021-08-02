ذهبية جديدة للصين برفع الاثقال للسيدات في اولمبياد طوكيو

2021/08/02 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توجت الصينية وانغ زهويو ,اليوم الاثنين, بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 87 كيلوغراماً للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو.وسجلت زهويو 270 كيلوغراماً لتحتل المركز الأول ، تلتها الإكوادورية تمارا سالازار في المركز الثاني مسجلة 263 كيلوغراماً لتحرز الميدالية الفضية ".واحتلت كريسميري سانتانا، من جمهورية الدومينيكان، المركز الثالث بهذه الفعالية مسجلة 256 كيلوغراماً لتحرز البرونزية./انتهى2

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