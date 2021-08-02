القبض على متهمين بتجارة الاعضاء البشرية وترويج المخدرات وضبط مذخر للادوية غير المرخصة في بغداد

2021/08/02 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على متهم بالمتاجرة بالاعضاء البشرية ، ومتهمين آخرين بترويج المخدرات والتزوير ، فيما ضبطت مذخر للادوية غير المرخصة في بغداد .وذكرت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان :" ان قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الوطني، القت القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية، في كمين نصب له في ساحة الواثق ببغداد ، وتم ضبط مذخر كبير لتجارة الادوية غير المرخصة في منطقة السعدون، والقبض على (7) متهمين، ومصادرة الادوية في المذخر، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق في محكمة النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية".واضافت :" ان المفارز المشتركة في القيادة القت القبض على (9) متهمين بتهم ترويج المخدرات، والتزوير، وانتحال صفة رسمية، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وضبطت (5) مسدسات، و(112) اطلاقة عتاد مختلفة، و(32) غراما من مادة الكريستال، و(34) حبة مخدرة، و(8) أجهزة لتعاطي المخدرات، وتجهيزات عسكرية غير مرخصة"./انتهى9

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