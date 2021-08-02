#الشرارة سيعمل موقع الشرارة الماركسي ــــ اللينيني قريبا على نشر ترجمة إلى اللغة العربية لنص بعنوان:Beat Back the Dogmato-Revisionist Attack on Mao Tsetung ThoughtComments on Enver Hoxha’s Imperialism and the Revolutionلصاحبه " J.
Werner"، والذي نشر في المجلة النظرية "الشيوعي" (العدد الخامس لسنة 1979) التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة.
ونظرا لطول هذا النص، فس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-الرد الحاسم على الهجمة العقائدية التحريفية ضد فكر ماو تسي تونغ - تعليقات حول -الإمبريالية والثورة- ل -إنفير خوجا- - - ج. وارنر - إعلان وتقديم. - الشرارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-الرد الحاسم على الهجمة العقائدية التحريفية ضد فكر ماو تسي تونغ - تعليقات حول -الإمبريالية والثورة- ل -إنفير خوجا- - - ج. وارنر - إعلان وتقديم. - الشرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).