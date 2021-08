-الرد الحاسم على الهجمة العقائدية التحريفية ضد فكر ماو تسي تونغ - تعليقات حول -الإمبريالية والثورة- ل -إنفير خوجا- - - ج. وارنر - إعلان وتقديم. - الشرارة

2021/08/02 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

#الشرارة سيعمل موقع الشرارة الماركسي ــــ اللينيني قريبا على نشر ترجمة إلى اللغة العربية لنص بعنوان:Beat Back the Dogmato-Revisionist Attack on Mao Tsetung ThoughtComments on Enver Hoxha’s Imperialism and the Revolutionلصاحبه " J.



Werner"، والذي نشر في المجلة النظرية "الشيوعي" (العدد الخامس لسنة 1979) التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة.



ونظرا لطول هذا النص، فس





