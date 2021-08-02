2021/08/02 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة سرية الاتصالات مع الكائنات الفضائيةمشروع غاليليو:أخيراً اعترف جنرال أمريكي ومسؤول في و كالة الفضاء الأمريكية ناسا بحصول اتصال بحضارة فضائية متطورة وإبرام إتفاقية تعاون سرية معها، كما طلب تقرير أمريكي قبل بضعة أسابيع الكشف عن ذلك: "لم يعد بإمكاننا تجاهل الوجود المحتمل لحضارات خارج كوكب الأرض".



سيتم ذلك من خلال إطلاق برنامج مخصص تحت مسمى، مشروع غاليليو.



في جميع أنحاء العالم ، وسيتم تعقب ظواهر ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنذار المخلوقات الفضائية للبشر - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنذار المخلوقات الفضائية للبشر - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).