ايران: الحظر خفض عائدات النفط بمقدار 100 مليار دولار

2021/08/02 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط الايراني بيجن زنكنه، الاثنين، إن الحظر على صادارات ايران النفطية "تسبب بحرماننا 100 مليار دولار".

واضاف زنكنه، في اجتماع رئاسي، أن "تصدير المنتجات البترولية في هذه الحكومة لايمكن قياسها بالفترات السابقة قبل الحظر"، وفقاً لـ"ارنا".

أوضح انه "في فترة ما قبل الحظر، كان لدينا إعفاء لتصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام، لكن في هذه الفترة (الحكومة الـ12) لم يكن لدينا إعفاء لتصدير النفط الخام أو مكثفات الغاز أو المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى برميل أو طن واحد".

واكد زنغنه على أن "منذ بداية الحظر بات واضحا بأننا سنحقق عجزا في التجارة الخارجية بقيمة 50 مليار دولار سنويا، حيث أن الحظر تسبب بحرماننا 100 مليار دولار من عوائد النفط"، مبيناً أن "الهدف من الحرب الاقتصادية لم يكن انهيار الاقتصاد بل انهيار النظام".

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