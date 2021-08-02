اتحاد الكيوكوشنكاي.. استحقاقات مهددة ووعود مؤجلة

2021/08/02 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجيباتت مشاركة العراق في بطولة العرب للكيوكو شنكاي والمؤمل انطلاقها منتصف شهر تشرين الاول المقبل، مهددة بالالغاء بسبب الوضع المادي المتردي الذي يعاني منه اتحاد اللعبة بالرغم من المناشدات المتواصلة والدعوات للالتفات الى ابطال اللعبة اصحاب الانجازات المحلية والعالمية.وقال لاعب المنتخب الوطني باللعبة مصطفى محمد وهيب في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" العراق تنتظره استحقاقات خارجية مهمة، ابرزها بطولة العرب التي تتنافس على استضافتها دولتا لبنان وتونس"، مبينا ان" هنالك استحقاقات اخرى تنتظر الاتحاد، وهذه الاستحقاقات بحاجة الى معسكرات و بطولات تؤهلنا للمشاركة فيها، وكل ذلك متوقف على الدعم المالي ".وتابع وهيب ان" العراق مقبل على استضافة خبير ايراني للاشراف على دورة تدريبية ومعسكر للاعبي المنتخب الوطني والحكام، سيقام اما في بغداد او كردستان ويستمر لمدة عشرة ايام"، لافتا الى ان" جميع تكاليف هذا المعسكر ستكون من حساب اللاعبين الخاص دونما دعم من اي جهة رياضية مسؤولة".واشار وهيب الى ان" الاتحاد تلقى وعوداً كثيرة من وزارة الشباب والرياضة بتوفير الدعم وتخصيص قاعة في مدينة بسماية ولكن لم يتم تحقق شيء من هذه الوعود حتى الان"، وفي الختام ناشد البطل الدولي محمد وهيب، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بتوفير الدعم اللازم كون الاتحاد صاحب انجازات وأبطال على مستوى العرب والعالم وآسيا والاهتمام بهم هو أقل ما يستحقونه مقابل ماقدموه في المحافل الخارجية".

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