طوكيو 2020 .. الصين تحصد ذهبية جهاز الحلق

2021/08/02 | 13:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أضافت الصين ذهبية جديدة لرصيدها من بوابة يانغ ليو بفوزه بمسابقة جهاز الحلق في منافسات الجمباز، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.ونجح ليو في حصد خمس عشرة نقطة فاصل خمس مئة لينال الذهب، بفارق بسيط عن مواطنه "هاو يو" الذي حصد خمس عشرة نقطة فاصل ثلاث مئة والميدالية الفضية، أما البرونزية فآلت لليوناني (إلفيثريوس بيترونياس) الذي حصد خمس عشرة نقطة فاصل مئتين./انتهى9

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