بريطانيا..اعتقال 3 للاشتباه في قتلهم طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات

2021/08/02 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 3 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل وذلك بعد انتشال جثة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من نهر في ويلز.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أنه جرى استدعاء شرطة جنوب ويلز صباح يوم السبت عقب تلقي بلاغ بفقدان طفل في منطقة سارن في بريدجند، على بعد حوالي 30 كيلومتراً غربي كارديف، عاصمة ويلز.

وحضر الضباط ليجدوا جثة الطفل في نهر أوجمور بالقرب من باندي بارك.

وقالت الشرطة مساء أمس الأحد إنه تم اعتقال رجل 39 عاماً، وامرأة 30 عاماً، وصبي 13 عاماً، والثلاثة من منطقة بريدجند، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل.

ولا تبحث الشرطة عن أي شخص خطر قد يكون له علاقة بالحادث.

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