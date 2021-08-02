الصحة تنفي إيقاف فحص كورونا للإيرانيين الوافدين

2021/08/02 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

نفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، صحة الكتاب الخاص بإيقاف العمل بأخذ مسحات PCR للوافدين الإيرانيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " دائرة العيادات الطبية الشعبية نفت إصدارها أي كتاب بشأن عدم أخذ مسحات للوافدين الايرانيين".

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