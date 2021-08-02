2021/08/02 | 14:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية .وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، أنه”حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته النوعية، حيث تمكن الشجعان في هذا الجهاز من القاء القبض على خمسة إرهابيين بينهم اربعة قيادات إرهابيـة من ما تسمى بكتيبة القعقاع”.واضاف رسول أن” هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق – السُليمانية” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على خمسة ارهابيين في السليمانية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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