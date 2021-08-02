2021/08/02 | 14:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحبت الأمم المتحدة في العراق، بمساهمة اليابان بمبلغ قدره 216 مليون ين ياباني، لدعم مفوضية الانتخابات العراقية.وذكرت وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة في العراق، أنه “ترحب الأمم المتحدة في العراق بمساهمة قدرها 216 مليون ين ياباني (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) من اليابان نحو مشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، سيدعم التمويل الياباني المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021”.وقال سفير اليابان لدى العراق سوزوكي كوتارو وفق الوثيقة: “الانتخابات هي أكثر مناسبة أساسية لترجمة إرادة الشعب العراقي وتطلعاته إلى سياسة وطنية.آمل أن تساعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تتبرع بنحو مليوني دولار لمفوضية الانتخابات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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