الصحة توضح بشأن المسحات في المطارات للوافدين

2021/08/02 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت وزارة الصحة والبيئة، طبيعة إجراء المسحات للوافدين القادمين إلى البلاد.

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وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة تابعها "ناس" (2 آب 2021) أنه يجب اعتماد بيانات المسحات التي يجلبها المسافر من بلده، أو تلك الصادرة من جهات داخلية عراقية محلية.

بدورها، نفت دائرة العيادات الطبية الشعبية إصدار كتاب بشأن فحص الوافدين الإيرانيين.

ونفت دائرة العيادات الطبية الشعبية "إصدار كتاب يخص عدم أخذ فحص للوافدين الايرانيين".

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