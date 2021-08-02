الصحة تعفي الزوار الايرانيين من مسحة BCR

2021/08/02 | 14:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توجيه الوثيقة، بصفة عاجل جداً، إلى إدارة مطاري بغداد والنجف الدوليين.

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