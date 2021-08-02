القائمة الثانية للأولمبي العراقي تبدأ تدريباتها في معسكر كربلاء اليوم (صور)

2021/08/02 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحقت القائمة الأولية للمجموعة

الثانية الى تدريبات المنتخب العراقي

الاولمبي في كربلاء، وستباشر التدريبات

تحت اشراف المدرب سوكوب في معسكر كربلاء

اليوم الاثنين.

بينما غادرت القائمة الأولية للمجموعة

ال

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