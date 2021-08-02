2021/08/02 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إسرائيل رسمياً حملتها لتقديم جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لأي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا وتلقى جرعته الثانية منذ أكثر من 5 أشهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لمواطنيها.. هل يتبعها العالم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لمواطنيها.. هل يتبعها العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).