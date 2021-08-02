نازحون تركمان في طريقهم من تركيا إلى أرض الوطن (صور)

2021/08/02 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عودة 103 أشخاص من العراقيين التركمان المتواجدين ‏في تركيا الى العراق طوعيا، ضمن النتائج التي حققها مشروع المصالحة المجتمعية‎.‎ وقال الناطق باسم الوزارة، […]

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