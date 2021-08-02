طوكيو 2020..

2021/08/02 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى مصر إلى بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخها عندما تلاقي ألمانيا الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، فيما تخوض البحرين، الممثلة الثانية للعرب في دور الـ 8، اختبارا صعبا أمام فرنسا وصيفة النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو.

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