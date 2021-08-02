هدف تعليق المشاركة ليس هدف تأجيل الانتخابات - مصطفى محمد غريب

2021/08/02 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب نكتشف الكلام المبالغ فيه من التصريحات الصحفية والبيانات السياسية بخصوص تهويل رفض تأجيل الانتخابات وكأن الهدف من إجراء الإصلاح والتغير يكمن في التأجيل، تحليل بائس شديد السذاجة لان الواقع المحيط بالعملية السياسية المأزومة وما بداخلها من أزمات تنفي قدرة التأجيل على الإصلاح، بل هناك إجراءات جذرية تمكن من تنفيذها وهي المطالب الملحة للقوى الوطنية وأبطال انتفاضة تشرين!، ، على سبيل المثال، رأي رئاسة الج ......





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