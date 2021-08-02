مذكر قبض بحق مسؤول في محافظة ذي قار

2021/08/02 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت محكمة تحقيق الناصرية/ النزاهة، مذكرة قبض وتحري ضد مدير طرق وجسر ذي قار، عادل عبدالأمير.

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وحصل "ناس"، (2 آب 2021)، على نسخة من مذكرة القبض ضد مدير طرق وجسور ذي قار/المهندس المقيم على مشروع صيانة وتأهيل جسر ذي قار الكونكريتي عادل عبدالأمير، استنادا ً للمادة القانونية 340 من قانون العقوبات.

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