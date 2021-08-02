الصحة النيابية تعلن تشخيص حالتين بالفطر الأسود بأحد مستشفيات مدينة الصدر

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الازمة النيابية، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي اصابة بالفطر الأسود في مستشفى الإمام علي "ع" في مدينة الصدر.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه "تم تشخيص حالتين للفطر الاسود في مستشفى الامام علي عليه السلام في مدينة الصدر".

وأضاف الموسوي، أنه "حالياً هناك اجتماع مع مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، محمد جهاد، لمتابعة الموضوع بسبب ازدياد هذه الحالات مؤخرا في بغداد".

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