اليابان تمنح نحو 2 مليار دولار لدعم مفوضية الانتخابات العراقية

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

منحت حكومة اليابان، اليوم الاثنين، نحو 2 مليار دولار لدعم مفوضية الانتخابات العراقية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها ( بغداد اليوم )، ان "الأمم المتحدة في العراق رحبت بمساهمة قدرها 216 مليون ين ياباني (حوالي 2 مليون دولار امريكي) من اليابان نحو مشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية".

وأضافت ان "التمويل الياباني سيدعم المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021".

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