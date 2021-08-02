إندلاع حريق بالقرب من وزارة المالية

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الإثنين، بإندلاع حريق بالقرب من وزارة المالية في العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، إن "حريقاً اندلع بالقرب من وزارة المالية في بغداد عند نزول سريع محمد القاسم باتجاه المستنصرية"، لافتاً إلى ان "الحريق التهم احدى المركبات".

وأضاف، ان "سيارة اطفاء توجهت الى موقع الحريق وباشرت بإخماد النيران"، منوهاً إلى ان "الحريق تزامن مع انتشار متظاهرين مقابل الوزارة".

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