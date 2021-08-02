بالوثيقة.. الصحة توجه بأخذ مسحات كورونا للوافدين إلى مطار النجف

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت وزارة الصحة ب، أخذ مسحات فيروس كورونا للمسافرين الوافدين إلى مطار النجف.

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الصحة توجه بأخذ مسحات كورونا للوافدين إلى مطار النجف أولاً على النور نيوز.

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