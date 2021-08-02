إعتِقَال متهم بتجارة الأعضاء البشرية وضبط مذخر أدوية غير مرخصة في بغداد

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إعتِقَال متهم بتجارة الأعضاء البشرية، وضبط مذخر أدوية غير مرخصة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات …

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