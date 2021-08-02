ائتلاف النصر: غزو الكويت

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي أنّ غزو الكويت عام 1990 كان "أم الكوارث" التي أقدم عليها نظام الإستبداد والتمييز الصدامي، وخسر العراق بسببها آلاف الأرواح، وحُطم اقتصاده ودُمرت بنيته التحتية وأنتهكت سيادته، وما زال يدفع ضرائب هذه المغامرة التي أرجعت العراق عقوداً إلى الوراء.وأشار الزبيدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه إلى:" أنّ ائتلاف النصر" يأمل أن تشكّل ذكرى غزو الكويت درساً تاريخياً لشعوبنا ودولنا؛ بأن المغامرات والحروب والنرجسية القيادية لن تقود المنطقة إلا إلى الكوارث والصراعات المستدامة.وعلى قادة دول المنطقة الاستفادة من دروس التاريخ، وإلا ستبقى منطقتنا ساحة مغامرات وصراعات مدمرة تنال من أمن واستقرار ورخاء شعوبنا./انتهى7

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