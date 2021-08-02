محافظة نينوى تعتزم توزيع 2800 ارض سكنية ومستحقات متراكمة لذوي الشهداء والجرحى وضحايا الارهاب

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ التقى محافظ نينوى نجم الجبوري عددا من ذوي الشهداء والجرحى وضحايا الارهاب في ديوان المحافظة.وقال قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ان " الجبوري استمع بمطالبهم ووجه بالاستجابة لها وتخصيص وفرز وتوزيع 2800 قطعة ارض بالسرعة الممكنة بالاضافة لصرف مستحقاتهم المتراكمةمنذ الاعوام السابقة "/انتهى

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