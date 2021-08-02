روحاني: زمن التشدد والإفراط قد انتهى

2021/08/02 | 14:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، أن “زمن التشدد والإفراط قد انتهى”، مشيرا إلى أن السبيل لإنقاذ البلاد هو التوازن والتعامل البناء.وقال في كلمة له باجتماع مع كبار المدراء في حكومته اليوم الاثنين، إن “ما كنت أفكر به عام 2013 كطريق لحل مشكلات البلاد هو ما أفكر به اليوم، دون زيادة أو نقصان وهو أن التوازن والتعامل البناء هو الوسيلة لانقاذ البلاد”.وأضاف: “اليوم وبعد تجربة 8 سنوات، أكرر القول أن التوازن في الداخل والخارج والتعاطي البناء مع الداخل والخارج أيضا، هما طريقا النجاح، وبالتالي فأننا لن نصل إلى نتيجة من خلال التشدد ولا من خلال […]

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