2021/08/02 | 14:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 هجمات بأقل من شهر..استنفار في ديالى عقب تصاعد استهداف خطوط الطاقة

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، وجود حالة استنفار في مناطق شرق ديالى بعد استهداف ابراج الكهرباء.

وقال التميمي، إن “حالة استنفار امني في مناطق شرق ديالى بعد استهداف اثنين من ابراج خط رئيسي قرب منطقة الوندية شمال ناحية السلام ( 40كم شرق بعقوبة) ما ادى الى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق”.

واضاف التميمي، ان” الاستهداف في الوندية الاول من نوعه في المنطقة ولكنه الرابع على مستوى ديالى”، مؤكدا أن “هناك عمليات تمشيط تقوم بها قوات مشتركة للابراج تحسبا لاي طارى”.

من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، إن “7 هجمات استهدفت ابراج الكهرباء في ديالى خلال اقل من شهر ما يدلل بان مايحدث ممنهج وياتي في اطار عمليات تخريب واسعة”.

واضاف العزاوي، ان” هناك غموض حيال بعض العمليات الارهابية والتحقيقات مستمرة من اجل كشف الجناة”، لافتا الى ان “اجتماع موسع سيعقد قريبا لمناقشة تداعيات حرب الكهرباء في ديالى مع تكرار عمليات الاستهداف”.

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