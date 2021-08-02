2021/08/02 | 14:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كون التقديم للحصول على تأشيرة الدخول للمجاميع السياحية الى العراق من خلال الشركات السياحية الضامنة والمعتمدة رسميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياحة تعلن عن آلية دخول المجاميع السياحية إلى البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياحة تعلن عن آلية دخول المجاميع السياحية إلى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).