الزراعة تعلن صرف الرواتب المدخرة لـ 21 موظفاً في المحافظات المحررة

2021/08/02 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد باشرت وزارة الزراعة، بصرف الرواتب المدخرة لعدد من موظفي تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظات المحررة بعد اجراء التدقيق الامني لهم.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء صرف الرواتب بعد اكمال اجراء التدقيق الامني للأسماء المدرجة في القوائم ادناه واستحصال موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي باستئناف صرف الرواتب …

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