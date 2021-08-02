من تيك توك إلى غينيس.. تعرف إلى الأمريكية التي سجلت أكبر فم بالعالم

2021/08/02 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذت سامانثا رامسديل على جمهور كبير على تيك توك بسبب فمها الأكبر من الطبيعي والذي يحمل الآن رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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