شرطة برلين تحظر المزيد من المظاهرات المناهضة لتدابير كورونا

2021/08/02 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حظرت السلطات في العاصمة الألمانية برلين 3 مظاهرات كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين، احتجاجاً على إجراءات السيطرة على جائحة كورونا بعد أعمال العنف التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات الشرطة، تم فرض الحظر على مسيرتين على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى حديقة “تيرغارتن” الكبيرة، والتي كان من المقرر أن يشارك فيها 10 آلاف شخص، بحسب بيانات المنظمين.



كما حظرت السلطات مظاهرة في ميدان “بوتسدام” تحت شعار “حياة حرة، حب حر”، والتي كان من المنتظر أن يشارك فيها ألف شخص.

وتم أمس الأحد القبض على ما يقرب من 600 شخص أو احتجازهم مؤقتاً لتسجيل الشرطة بيانات شخصية عنهم، وذلك خلال احتجاجات التي شارك فيها ما يصل إلى 5 آلاف متظاهر، ويرتبط الكثير منهم بحركة (التفكير الجانبي) المعارضة لقيود كورونا.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات بخراطيم المياه عند عامود النصر في وسط حي “تيرغارتن”، كما استخدمت مروحيات لمراقبة الاحتجاج.

وبررت الشرطة حظر هذه المظاهرات رغم اتباع نهج أكثر ليبرالية تجاه مظاهرات أخرى، على أساس أن احتجاجات (التفكير الجانبي) تتعمد الاستهانة بإجراءات التباعد الاجتماعي التي لا تزال سارية.

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