تشخيص حالتي إصابة بالفطر الأسود في مستشفى بمدينة الصدر

2021/08/02 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، عن تشخيص حالي إصابة بالفطر الأسود في مستشفى بمدينة الصدر.وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي في تصريح صحفي، انه “تم تشخيص حالتين للفطر الاسود في مستشفى الامام علي بمدينة الصدر”.وأشار الى “اجتماع مع مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة محمد جهاد، لمتابعة الموضوع …

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