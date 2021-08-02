الرئيس الايراني: زمن التشدد والإفراط قد انتهى

2021/08/02 | 15:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، أن “زمن التشدد والإفراط قد انتهى”، مشيرا إلى أن السبيل لإنقاذ البلاد هو التوازن والتعامل البناء.وقال في كلمة له باجتماع مع كبار المدراء في حكومته اليوم الاثنين، إن “ما كنت أفكر به عام 2013 كطريق لحل مشكلات البلاد هو ما أفكر به اليوم، دون زيادة […]

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