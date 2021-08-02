تونس.. الشرطة تحاصر

2021/08/02 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎تحصن المحامي التونسي المهدي زقروبة المطلوب لدى القضاء العسكري في قضية اتهام نواب من "ائتلاف الكرامة لمطار تونس قرطاج الدولي داخل مقر هيئة المحامين بقصر العدالة بالعاصمة، وتحاصر قوات من الشرطة المكان لتنفيذ مذكرة اعتقاله، طبقا لمراسل الحرة.

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