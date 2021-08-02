بينهم محكوم بالاعدام.. الاستخبارات تلقي القبض على عدد من المتهمين بكربلاء

2021/08/02 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على ٣٩ متهم مطلوبآ للقضاء بينهم بقضايا الإرهاب وأخر محكوم أعدام غيابي .

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية والتدقيق الأمني المستمر ولقرب زيارة عاشوراء ، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية ، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ٣٩ متهمآ من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) و٤٠٦ القتل العمد ، فضلآ عن متهم محكوم "إعدام وهارب" وأخرين وفق مواد جنائية مختلفة".

واضافت انه "في الوقت نفسه تم كشف شركتين سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط" ، مشيرا الى إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصوليا".

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